Digitale Graded con Janus lancia Hopee | piattaforma hi-tech per le Comunità Energetiche Rinnovabili

Scopri Hopee, la piattaforma digitale di Janus, parte di Graded Group, progettata per rivoluzionare la gestione delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Grazie a tecnologie hi-tech innovative, Hopee permette alle CER di ottimizzare la produzione e il consumo di energia in modo efficiente e sostenibile.

Si chiama "Hopee" ed è una nuova piattaforma digitale progettata per la gestione e l'ottimizzazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). A svilupparla è stata "Janus", la nuova startup del Gruppo Graded dedicata alla creazione di soluzioni software all'avanguardia per il mondo dell'energia, tra le aziende protagoniste della decima edizione di Innovation Village. Nella cornice di Villa Doria

Space Economy, l’orbita terrestre diventa una piattaforma digitale per AI, dati satellitari e cloud - Nella Space Economy 4.0, l'orbita terrestre si trasforma in una piattaforma digitale per l'analisi e lo scambio di dati satellitari e cloud. 🔗continua a leggere

