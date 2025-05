Digital Sherpa | nuova vita ai vecchi device

Scopri come Digital Sherpa dà nuova vita ai vecchi dispositivi elettronici, trasformandoli in strumenti utili e sostenibili. Il 25 gennaio 2025, gli studenti della scuola media "Schweitzer" hanno visitato il laboratorio del prof. Massimiliano De Cinque, un esempio di passione e impegno nel riutilizzo tecnologico per aiutare chi ne ha più bisogno.

La mattina del 25 gennaio 2025, gli studenti di 3ªE della scuola media "Schweitzer" hanno avuto l’opportunità di visitare il laboratorio del prof. Massimiliano De Cinque, che da oltre 20 anni porta avanti una delle sue più grandi passioni: dare nuova vita a vecchi dispositivi elettronici per poi donarli a chi ne ha più bisogno. Proprio come accade con una decina di computer consegnati in quell’occasione a Chiara, coordinatrice di un centro per bambini disabili chiamato "L’Isola che non c’è". L’officina informatica diretta da Massimiliano in realtà ha sede nel garage di casa sua. Qui ogni sabato mattina ragazzi di diverse età, che sono tutti volontari, lo aiutano nel suo lavoro di recupero e ripristino dei dispositivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Digital Sherpa: nuova vita ai vecchi device

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Digital Sherpa: nuova vita ai vecchi device; Olgiate Olona, corsi riutilizzo pc, Digital Sherpa. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Digital Sherpa: nuova vita ai vecchi device - Olgiate Olona, nel laboratorio dove si condivide la tecnologia in modo sostenibile per donare un supporto a chi ne ha bisogno. 🔗Lo riporta ilgiorno.it

Olgiate Olona, corsi riutilizzo pc, Digital Sherpa - Un’iniziativa che sta trasformando il futuro, un bit alla volta. I corsi di ricondizionamento PC stanno facendo la differenza nella vita di molti giovani. Un progetto che Massimiliano De Cinque, Digit ... 🔗Riporta varesepress.info

Progetto Sherpa, il soccorso sulle Alpi ha nuovi alleati - futuris