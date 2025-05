Diga del Brugneto Legambiente | La nostra Regione doveva coordinare con più fermezza

La diga del Brugneto, simbolo di tutela ambientale e storica della nostra regione, è al centro di importanti aggiornamenti grazie all'intervento di Legambiente. La Regione Emilia Romagna è stata chiamata a coordinarsi con maggiore decisione per garantire la corretta gestione e il rinnovo della concessione, fondamentale per la salvaguardia del territorio.

«Il 9 maggio scorso, a seguito della sollecitazione di alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica, il presidente Luigi Bisi ha invitato la Regione Emilia Romagna a riferire sullo stato della procedura per il rinnovo, o meglio per la nuova concessione di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Diga del Brugneto, Legambiente: «La nostra Regione doveva coordinare con più fermezza»

Crisi idrica, la Regione: "Più acqua per la diga Castello" - La recente crisi idrica ha spinto a cercare soluzioni urgenti, e le recenti piogge in Sicilia hanno portato un incremento di 3 milioni di metri cubi negli invasi potabili. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Diga Brugneto Legambiente Nostra Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

A Bobbio riflettori puntati sull'acqua del Brugneto. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Genova, Legambiente: "Sulla diga in porto la proposta presentata non è nostra" - Legambiente Liguria si dissocia da ogni progetto alternativo sulla diga foranea che porta il suo ... insieme all’architetto Giovanni Spalla di Italia Nostra. L’ambiguità di fondo è che ... 🔗Secondo genova.repubblica.it

Diga del Brugneto quasi al limite, Giampedrone: "Sotto controllo" - "Una diga così non si ... La piena del lago artificiale del Brugneto è una buona notizia dopo un lungo periodo di siccità: "Dopo una situazione critica per la nostra regione e in particolare ... 🔗Segnala primocanale.it

Diga del Brugneto, ok dalla Liguria: via libera a 700mila metri cubi d’acqua per il Piacentino - tra cui la nostra”. Dopo la riunione di approfondimento convocata dalla Regione Emilia-Romagna il 25 di luglio, in cui è stata avanzata la richiesta di rilascio di volume aggiuntivo della diga del ... 🔗Come scrive ilpiacenza.it