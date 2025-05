Diego Barba 6 anni in carcere come mandante dell' omicidio Vivacqua e poi assolto | battaglia su risarcimento

Diego Barba, condannato a 6 anni di carcere come presunto mandante dell'omicidio Vivacqua e successivamente assolto, ora si batte per ottenere un risarcimento di oltre 670 mila euro per ingiusta detenzione. Dopo oltre 2.000 giorni dietro le sbarre, denuncia i danni subiti a seguito di una lunga battaglia legale e processuale.

Desio (Monza Brianza), 29 Maggio 2025 - Chiede un r isarcimento per ingiusta detenzione lamentando danni per oltre 670mila euro per essere stato 2041 giorni in carcere, altri 321 dietro le sbarre prima di venire rilasciato per scadenza dei termini di custodia cautelare e altri 213 di obbligo di firma e divieto di ingresso a Desio dove abitava con la famiglia, che con lui ha patito per l'infamante accusa e la sua prolungata assenza personale e lavorativa. Ma la Procura si oppone e pure il Ministero delle Finanze che si è costituito nel procedimento. A presentare la richiesta Diego Barba, 56 anni, che ha trascorso più di 6 anni in una cella con l’ accusa di essere il mandante nell’omicidio di Paolo Vivacqua insieme alla moglie della vittima Germania Biondo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it