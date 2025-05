Dibattiti musica e preghiera Cl apre alla città con ’Event-One’ | 3 giorni nel nome di don Ricci

Scopri l’evento ‘Event-One – Sperare è ricominciare’, un festival di tre giorni nel cuore di Rimini, promosso dalla CDO Romagna e dal Centro Culturale Don Francesco Ricci. Un’occasione unica di dibattiti, musica e laboratori dedicati a tutta la famiglia, per vivere insieme un momento di speranza e rinascita dal 29 al 31 maggio in piazzetta della Misura.

Dal 29 al 31 maggio la Compagnia delle Opere Romagna (Cdo) insieme al Centro Culturale don Francesco Ricci organizzano l’iniziativa ‘ Event-One – Sperare è ricominciare ’, in piazzetta della Misura, con dibattiti, musica e laboratori per i piccoli. "La manifestazione – spiega Luca Lombardi, direttore del Cdo, che riunisce imprenditori, non profit e professionisti – nasce nell’ambito del movimento di Comunione e Liberazione (Cl) che, attraverso le sue diverse forme espressive ha sentito il desiderio di proporsi alla città con una serie di eventi". A inaugurare l’iniziativa la santa messa questa sera alle ore 19, nella chiesa di San Filippo Neri, per commemorare il 34° anniversario della scomparsa di don Francesco Ricci, pioniere della diffusione del movimento a Forlì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dibattiti, musica e preghiera. Cl apre alla città con ’Event-One’: 3 giorni nel nome di don Ricci

Musica, dibattiti, sfilate di moda e street food: torna la Fiera di Mirandola - Mirandola è pronta a vivere la 221esima edizione della Fiera Campionaria, un evento imperdibile che si terrà dal 14 al 18 maggio. 🔗continua a leggere

Cosa riportano altre fonti

Dibattiti, musica e preghiera. Cl apre alla città con ’Event-One’: 3 giorni nel nome di don Ricci. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Dibattiti, musica e preghiera. Cl apre alla città con ’Event-One’: 3 giorni nel nome di don Ricci - A 34 anni dalla morte del sacerdote, Comunione e Liberazione organizza una serie di incontri il cui focus è il lavoro. Stasera messa con il vescovo, poi tanti ospiti e laboratori per le famiglie . 🔗Si legge su msn.com

Preghiere e marce per la pace, dibattiti e tavole rotonde. Non si ferma il popolo del dialogo - Sono 33 le diocesi che hanno realizzato incontri e dibattiti per il 17 Gennaio mentre per la Settimana di preghiera sono 172 le diocesi che hanno messo a punto un programma ecumenico di incontri ... 🔗Secondo agensir.it

Cardinale di Napoli e Avitabile insieme per preghiera in musica - (ANSA) - NAPOLI, 12 APR - Una preghiera in musica, scritta insieme al maestro Enzo Avitabile, e il rito della Lavanda dei piedi, vissuto accanto alle realtà dell'associazionismo impegnate nella ... 🔗Scrive msn.com

Pod Tvoju milost - Comunione e Liberazione