Dialisi in vacanza torna il servizio di Asl5 per i turisti

La ASL 5 di Sarzana ripropone anche quest’anno il servizio di dialisi in vacanza, offrendo ai pazienti dializzati italiani e stranieri la possibilità di godere delle proprie ferie senza rinunciare alla terapia. Questa iniziativa, nata lo scorso anno con grande successo, garantisce maggiore libertà e comfort a chi necessita di trattamenti regolari durante le vacanze.

Sarzana, 29 maggio 2025 – Torna anche quest’anno, dopo il notevole interesse riscosso l’estate scorsa da parte di pazienti italiani e stranieri, il progetto ' Dialisi in vacanza ' che permette alle persone dializzate una maggiore libertà di movimento consentendo di effettuare la terapia stando in vacanza sul territorio di Asl 5. All’interno dell’ ospedale San Bartolomeo di Sarzana (via Cisa, località Santa Caterina), è possibile, infatti, per i turisti, sottoporsi nel Centro Dialisi – con turno aggiuntivo aperto per le dialisi vacanza – ad una seduta durante la quale è garantita la presenza di un medico e due infermieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dialisi in vacanza, torna il servizio di Asl5 per i turisti

