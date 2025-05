Diabete come garantire i sistemi di monitoraggio della glicemia

Scopri come garantire un accesso equo e diffuso alle più avanzate tecnologie di monitoraggio della glicemia per chi convive con il diabete in Italia. In un recente incontro a Roma, esperti e stakeholder hanno affrontato le strategie concrete a livello nazionale e regionale per migliorare la qualità di vita dei pazienti e diffondere l’innovazione.

Roma, 29 mag. (askanews) - Come garantire l'equità di accesso alle tecnologie innovative per il monitoraggio del diabete? Quali sono le azioni concrete da mettere in campo, a livello nazionale e regionale? Queste alcune delle domande a cui si è provato a dare risposta in un incontro organizzato a Roma da Motore Sanità. In Italia almeno 700 mila persone sono in trattamento insulinico, ma l'utilizzo dei sensori (integrati o meno a microinfusore) è inferiore al 50 per cento dei pazienti in quasi tutte le regioni. Lombardia, Sicilia e Sardegna sono tra quelle con maggior utilizzo della tecnologia. Al contrario di Campania, Calabria e Puglia.

