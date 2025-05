Di Marzio | Milan aumentata offerta ad Allegri | i tempi per la chiusura

Le indiscrezioni di Gianluca Di Marzio rivelano che il Milan sta intensificando le trattative per il ritorno di Massimiliano Allegri, con un’offerta più forte e tempi di chiusura ormai imminenti. Il ritorno dell’allenatore toscano potrebbe segnare una svolta importante per il futuro rossonero.

Massimiliano Allegri si avvicina al ritorno al Milan a grandi passi: secondo Gianluca Di Marzio, aumentata l'offerta del club all'allenatore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Di Marzio: “Milan, aumentata offerta ad Allegri: i tempi per la chiusura”

Milan, Di Marzio: “Moncada? Se sarà il DS va ufficializzato. L’allenatore …” - Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, ha fatto luce sulla situazione attuale del Milan in diretta su SkySport24. 🔗continua a leggere

