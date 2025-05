Di Marzio | Conte ha deciso resta a Napoli

Antonio Conte ha deciso di rimanere al Napoli, confermando il suo impegno in vista della prossima stagione. Lo rivela Gianluca Di Marzio di Sky Sport, evidenziando come le recenti trattative abbiano consolidato la volontĂ del tecnico di proseguire sulla panchina azzurra.

"> Antonio Conte ha praticamente deciso: resterĂ alla guida del Napoli. A rivelarlo è Gianluca Di Marzio di Sky Sport, che nelle ultime ore ha confermato come l’orientamento del tecnico salentino sia ormai chiaro dopo gli ultimi colloqui con la societĂ . Determinanti, secondo quanto riportato da Di Marzio, le garanzie offerte dal presidente Aurelio De Laurentiis e dal management azzurro, che hanno presentato a Conte un progetto solido e ambizioso per affrontare al meglio la prossima stagione, tra scudetto da difendere e ritorno in Champions League. La comunicazione ufficiale non è ancora arrivata, ma tutti gli indizi portano in un’unica direzione: Antonio Conte continuerĂ il suo percorso sulla panchina partenopea, con il pieno sostegno della dirigenza e del ds Manna. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Di Marzio: “Conte ha deciso, resta a Napoli”

