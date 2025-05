Detenzione e spaccio di stupefacenti | due arresti dopo un pericoloso inseguimento

Due uomini di Benevento sono stati arrestati dopo un pericoloso inseguimento: sono accusati di detenzione e spaccio di stupefacenti, tra cui cocaina e hashish. Leggi i dettagli di questa operazione della Polizia di Stato, avvenuta nella serata di ieri.

Tempo di lettura: 3 minuti Ieri sera la Polizia di Stato ha tratto in arresto un trentenne e un ventiduenne di Benevento gravemente indiziati dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish e di resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, nel corso di mirati servizi di prevenzione e repressione dei reati, dove piĂą equipaggi della locale Squadra Mobile erano impegnati a presidiare le principali strade di accesso alla cittĂ di Benevento, un’autovettura sospetta con a bordo due giovani non si fermava all’alt intimato dalla Polizia e, incurante dell’ordine, accelerava bruscamente la marcia imboccando poi la tangenziale ovest in direzione della galleria Avellola. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Detenzione e spaccio di stupefacenti: due arresti dopo un pericoloso inseguimento

