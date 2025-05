Designer’s Table | sono dodici i giovani designer vincitori del progetto culturale che lega Italia e Corea

Dodici giovani designer, provenienti da Italia e Corea, sono i vincitori del progetto internazionale “Designer’s Table”, un’iniziativa che unisce creatività e tradizioni culinarie di entrambi i paesi. Le loro innovative creazioni rappresentano un ponte tra culture e stanno attirando l’attenzione nel panorama del design contemporaneo.

Designer's Table: ripensare gli oggetti da cucina italiani e coreani - Reinterpretare la cultura del design in cucina: è questo il tema del concorso "Designer's Table", promosso da KOFICE ... posate e bicchieri per la tavola. I progettisti sono invitati a presentare ... 🔗Lo riporta professionearchitetto.it