Desenzano il 16enne Samuele scomparso da una settimana Se lo vedete avvisate i carabinieri

Da una settimana, Samuele, 16enne di Desenzano del Garda, è scomparso e non si hanno sue notizie. La famiglia ha denunciato la scomparsa ai carabinieri: se lo vedete, contattate immediatamente le autorità per aiutarci a ritrovarlo.

Desenzano Del Garda (Brescia), 29 maggio 2025 – Un ragazzo di 16 anni di Desenzano del Garda, Samuele, da una settimana non da notizie di sé. La famiglia ha sporto denuncia ai carabinieri della Compagnia di Desenzano Lo si cerca da mercoledì 21 maggio, quando lo s tudente del Cfp di Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova non ha fatto ritorno a casa. Da allora, nessuna traccia, nessuna comunicazione con familiari o amici. Le indagini hanno rilevato che il suo smartphone ha agganciato celle telefoniche nella zona di Desenzanino e in stazione. Da quel momento però Samuele è letteralmente sparito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Desenzano, il 16enne Samuele scomparso da una settimana. “Se lo vedete, avvisate i carabinieri”

Samuele, 16enne scomparso da Desenzano del Garda: nessuna notizia da più di una settimana

