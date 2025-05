Derby infuocato pesanti offese razziste al centro di Rimini Choc sui social | Vai a raccogliere il cotone

Un derby di basket tra Rimini e Forlì si trasforma in uno scenario di tensione e polemiche, con incidenti e insulti razzisti che hanno scosso l’intera comunità. Mentre la partita prosegue con il vantaggio di Rimini sul 2-0 nei playoff di Serie A2, i comportamenti violenti e xenofobi continuano a far discutere sui social e nelle cronache sportive.

Mentre il derby si è portato sul 2-0, con Rimini in vantaggio su Forlì nella serie di semifinale dei playoff del basket di serie A2, a tenere banco continuano a essere anche gli aspetti extra sportivi. Oltre alla rissa che ha visto coinvolti gli ultra in scontri a circa un'ora prima della palla a.

