Derby di playoff Gara 3 senza tifosi Coach Martino | Una sconfitta per tutti Dovremo trasformare il dispiacere in energia positiva

L'Unieuro si prepara per la decisiva Gara 3 delle semifinali playoff, in un Palafiera senza tifosi che rende questa sfida ancora più difficile. Coach Martino e la squadra sono determinati a trasformare il dispiacere di una possibile eliminazione in energia positiva, pronti a dare il massimo per restare in corsa. Una vittoria potrebbe rimandare la serie a Gara 4, cercando di scrivere un nuovo capitolo di resilienza e passione.

L'Unieuro si prepara a disputare Gara 3 delle semifinali playoff in un Palafiera senza pubblico. Una sfida che potrebbe esser decisiva. Una sconfitta metterebbe fine alla stagione, una vittoria rimanderebbe la serie a Gara 4 domenica prossima. "Proveremo con coraggio a superare anche questo.

