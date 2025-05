Dept Q | Sezione casi irrisolti la recensione | un' avvincente serie sulle conseguenze del trauma

Scopri "Sezione Casi Irresolti", una coinvolgente serie crime in streaming su Netflix, con Matthew Goode irresistibile nei panni di un detective tormentato. Un avvincente viaggio tra traumi e giustizia, che dimostra ancora una volta l'eccellenza britannica nel racconto di thriller episodici.

Matthew Goode è respingente ed irresistibile in una serie crime coi controfiocchi, che riflette sulle macchie della giustizia. In streaming su Netflix. Se c'è una cosa che sanno fare bene gli inglesi, quelli sono i racconti ad episodi di genere thriller, soprattutto quando si tratta di storie circoscritte. A volte però riescono addirittura ad alzare ancora di più il tiro ed è quello che sembra accadere in Dept. Q: Sezione casi irrisolti. Un titolo che poteva benissimo (in)seguire il nuovo corso di Netflix nel proporre serie tv che sarebbero state perfette anche per un network generalista. Invece, probabilmente forte del proprio autore Scott Frank, non sceglie la via del procedurale e del caso della settimana, bensì quella del racconto intrinseco e intersecato . 🔗 Leggi su Movieplayer.it