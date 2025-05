Denz vince in solitaria la diciottesima tappa Giro D’Italia Del Toro resta in maglia rosa

Il tedesco Nico Denz ha trionfato in solitaria alla diciottesima tappa del Giro d’Italia 2025, mantenendo intatta la maglia rosa di Javier Del Toro. Una fuga di 17 km ha portato Denz a conquistare la vittoria tra Morbegno e Cesano Maderno, aggiungendo ulteriore emozione alla corsa rosa.

Il tedesco Nico Denz ha conquistato la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2025, da Morbegno a Cesano Maderno di 144 km, completando una fuga di 17 km davanti a Mirko Maestri ed Edward Planckaert. Il messicano Del Toro resta sempre in maglia rosa. DICIOTTESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2025: VINCE DENZ In vista della salita di Parlasco sono scattati Nico Denz, Kaden Groves, Fabio Van de Bossche, Edward Planckheart, Stefano Oldani, Christian Scaroni, Nicola Conci, Diego Ulissi, Alessandro Verre, Luca Mozzato, Jon Barrenetxea, Edoardo Zambanini, Dries De Brondt, Dorian Gordon, Andrea Verdrame, Remy Rochas, Francesco Busatto, Mathis Vacek, Dan Hoole, Mads Pedersen, Davide De Pretto, Giovanni Lonardi, Mirco Maestri, Davide Bais, Wout Van Aert, Rick Pluimers, capaci di prendere dieci minuti di vantaggio. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Denz vince in solitaria la diciottesima tappa Giro D’Italia. Del Toro resta in maglia rosa

