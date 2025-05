Denz trionfa nella tappa lecchese | il Giro d' Italia regala spettacolo sul Lario

La tappa lecchese del Giro d'Italia ha regalato emozioni indimenticabili, con Nico Denz che si è imposto in una gara ricca di spettacolo sui paesaggi mozzafiato del Lario. Un evento che ha saputo unire sport, natura e entusiasmo popolare, lasciando un segno duraturo nel cuore degli appassionati.

Il territorio lecchese ha fatto da cornice perfetta alla diciottesima tappa del 108° Giro d'Italia, regalando uno spettacolo che ha saputo coniugare sport, paesaggio e passione popolare. La giornata di giovedì 29 maggio rimarrà impressa nella memoria non solo per la vittoria di Nico Denz, ma. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Denz trionfa nella tappa lecchese: il Giro d'Italia regala spettacolo sul Lario

