Denisa Maria Adas l’avvocato indagato | “Mai incontrata e mai stato a Prato ho solo dato consigli alla madre”

Denisa Maria Adas, avvocato coinvolto nell'indagine, chiarisce di non aver mai incontrato Prato né essere coinvolto nelle vicende legate alla scomparsa della escort, limitandosi a fornire consigli alla madre della donna. In un'intervista, afferma di essere estraneo alla vicenda e di non credere che la scomparsa possa ancora avere un esito positivo. Continua a leggere per scoprire di più sulla sua versione dei fatti.

Parla l'avvocato indagato, che spiega di non essere coinvolto in nessun modo nella vicenda, se non come amico della madre della escort scomparsa. "Non penso al rapimento, è difficile che sia ancora viva dopo tutto questo tempo".

Maria Denisa Adas scomparsa, l'avvocato è indagato per sequestro di persona: «È viva, ma l'hanno pestata e tolto tutti i denti» - Maria Denisa Adas è scomparsa la notte tra il 15 e il 16 maggio 2025, e l'avvocato coinvolto è ora indagato per sequestro di persona. 🔗continua a leggere

