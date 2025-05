Demolizione dell’ex Casaralta | ecco cosa verrà costruito Video

Scopri il progetto di demolizione e riqualificazione dell'ex Casaralta a Bologna, un'area di 50.000 metri quadrati in via Ferrarese che sarà valorizzata con nuove strutture moderne. Guarda il video per conoscere i dettagli di questa importante trasformazione e il futuro che attende questa storica zona abbandonata dal 2001.

Bologna, 29 maggio 2025 - Via libera ufficialmente all’intervento di demolizione prima ( video ) e riqualificazione poi delle ex Officine Casaralta, area di 50mila metri quadrati in via Ferrarese in stato di totale abbandono dal 2001. Le Officine di Casaralta è stata un'azienda di costruzioni meccaniche del settore ferrotranviario, tristemente nota per le morti causate dall'amianto tra i suoi lavoratori. Sono partite questa mattina le prime demolizioni dei nove edifici, strutture parzialmente crollate o pesantemente degradate, che si trovano all'interno dell'area che, dopo i lavori di riqualificazione, metterà in collegamento i Quartieri Navile e San Donato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Demolizione dell’ex Casaralta: ecco cosa verrà costruito / Video

