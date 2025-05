Demolizione delle ex Officine Casaralta | il video

Scopri il video della demolizione delle ex Officine Casaralta, un importante intervento di riqualificazione nell'area di 50.000 metri quadrati di via Ferrarese. Le operazioni, che hanno coinvolto nove edifici in gran parte crollati o degradati, segnano un passo fondamentale verso il rinnovamento urbano.

Sono iniziate le operazioni per la distruzione dei nove edifici, parzialmente crollati o pesantemente degradati, nell'area di 50mila metri quadrati in via Ferrarese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Demolizione delle ex Officine Casaralta: il video

