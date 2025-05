Delitto Garlasco minacce a legale | Ucciderò te e Sempio

Nel caso del delitto di Garlasco, l’avvocata di Andrea Sempio, Angela Taccia, è stata pesantemente minacciata di morte tramite due email identiche con oggetti minacciosi. La denuncia ai carabinieri segnala la gravità delle minacce ricevute sulla casella di posta ufficiale. Questa situazione evidenzia le tensioni e i rischi legati alle ormai frequenti intimidazioni nel contesto giudiziario.

Nell'ambito del caso del delitto di Garlasco, l'avvocata di Andrea Sempio, Angela Taccia, è stata minacciata di morte con due "mail identiche" di cui cambia solo l'oggetto ricevute sulla casella di posta ufficiale del lavoro. "Ucciderò te e Sempio" l'oggetto della prima, "Sei morta" la seconda. La denuncia ai carabinieri. La legale, amica sin dall'adolescenza del 37enne indagato per il delitto di Garlasco, è uscita pochi minuti fa dai carabinieri di Abbiategrasso dove ha sporto denuncia. "Avevo ignorato le minacce precedenti – dice a LaPresse – via telefono o social, queste mi hanno spaventato perché questo pazzo mi ha detto che sa dove lavoro e che lo aveva trovato sul sito dell'albo avvocati".

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

