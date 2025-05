Delitto Garlasco ex comandante Ris ai legali di Sempio | L’impronta 33 non esiste più

L'ex comandante dei Ris Luciano Garofano ha dichiarato che l’impronta 33, originariamente ritenuta fondamentale nel caso di Garlasco, non esiste più, mettendo in discussione le ipotesi sull’indagine. La traccia prelevata dal muro vicino alla cantina, attribuita a Sempio, ha suscitato nuovi interrogativi e riaperto il dibattito sul caso di Chiara Poggi.

La traccia prelevata "grattando l'intonaco con un bisturi sterile" dal muro che conduce alla cantina dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di Chiara Poggi e che è stata attribuita a Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, aveva innescato una serie di nuove ipotesi e riletture del caso. Luciano Garofano, ex comandante dei Ris, esperto della difesa del 37enne, ha però chiarito alcuni passaggi passati in sordina nella cronaca giudiziaria, sottolineando che non c'è presenza di sangue nell'impronta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it