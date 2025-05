Delitto di via Zanolini i conoscenti sconvolti | Lui tre settimane fa aveva un occhio nero

Il delitto di via Zanolini a Bologna ha sconvolto i conoscenti di Giuseppe, che solo tre settimane fa mostrava ancora un occhio nero, simbolo di un episodio inquietante. Anita e Camilla di Miramira Jewelry raccontano i momenti che precedevano la tragica scoperta, condividendo i dettagli di un caso ancora avvolto nel mistero.

Bologna, 29 maggio 2025 – “Tre settimane fa Giuseppe era venuto a prendere, come suo solito, i pacchi qui da noi. Aveva sempre gli occhiali da sole. Ma questa volta no. Anzi, aveva un occhio nero, con un livido”. Anita e Camilla sono due commesse di Miramira jewerly, negozio in via Indipendenza confinante con il cannabis shop ’Baked’ che era gestito da Giuseppe Marra, 59 anni, e Lorenza Scarpante, 57enne. Attività divise solo da un muro. Tanto che la vittima spesso andava a ritirare i pacchi arrivati tramite il corriere e lasciati proprio al negozio vicino, visto che l’apertura del cannabis shop era solo pomeridiana, dalle 15 alle 20, tutti i giorni, come indicato da quel cartello verde che ancora è attaccato al vetro del civico 3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Delitto di via Zanolini, i conoscenti sconvolti: “Lui tre settimane fa aveva un occhio nero”

