Delitto di via Zanolini Fermata la moglie | Coca e allucinogeni Poi ha ucciso il marito

Un grave episodio di omicidio si è verificato in Via Zanolini, dove Lorenza Scarpante, sospettata di aver ucciso il marito Giuseppe Marra, ha confessato dopo un lungo interrogatorio di quattro ore. La donna, risultata sotto l’effetto di cocaina e allucinogeni, è stata fermata con l’accusa di omicidio volontario aggravato.

Tempera Quattro ore di interrogatorio. Con momenti di buio e contraddizioni. Al termine delle quali nei confronti di Lorenza Scarpante la pm Manuela Cavallo ha emesso un provvedimento di fermo per omicidio volontario aggravato. La cinquantasettenne è accusata di aver ucciso, nella notte tra lunedì e martedì, il marito Giuseppe Marra, 59 anni, nell’appartamento di via Zanolini, dove vivevano dal 2021. Un fermo che arriva al termine di una giornata di indagini convulse, in cui i carabinieri del Nucleo investigativo e della Sis hanno analizzato ogni traccia di sangue, ogni angolo della casa, per riuscire a ricostruire quello che è accaduto tra quelle quattro mura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Delitto di via Zanolini. Fermata la moglie: "Coca e allucinogeni. Poi ha ucciso il marito"

Delitto di via Zanolini, i conoscenti sconvolti: “Lui tre settimane fa aveva un occhio nero” - Il delitto di via Zanolini a Bologna ha sconvolto i conoscenti di Giuseppe, che solo tre settimane fa mostrava ancora un occhio nero, simbolo di un episodio inquietante. 🔗continua a leggere

