Delitto di Garlasco non c’è sangue sull’impronta di Sempio | la convinzione dell’ex comandante del Ris

Secondo Luciano Garofano, ex comandante del Ris, non esistono tracce di sangue sull'impronta di Andrea Sempio, collegata al delitto di Garlasco. La sua esperienza scientifica conferma che quell'impronta non può contenere sangue, mettendo in discussione le accuse e alimentando il dibattito sulla giustizia in questa importante vicenda.

Il sangue non c’è. Per Luciano Garofano, ex comandante del Ris, non ci sono dubbi: sull’ impronta 33, quella attribuita da una consulenza dei pm ad Andrea Sempio, non ci potrebbero essere tracce di sangue. Si tratta di una “certezza scientifica”, per Garofano, esperto che collabora con la difesa di Sempio, indagato per il delitto di Garlasco. L’impronta 33 è quella ritrovata sul muro delle scale che portano alla taverna della villetta, vicino a dove è stato ritrovato il corpo di Chiara Poggi, uccisa nell’agosto del 2007. Garofano spiega che non si possono trovare tracce di sangue ora e chiarisce per quale motivo, a suo avviso, sia impossibile. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Delitto di Garlasco, “non c’è sangue sull’impronta di Sempio”: la convinzione dell’ex comandante del Ris

