Delitto di Garlasco l' avvocata di Sempio | Ho ricevuto minacce di morte | La difesa di Stasi | C' è un clima di odio solidarietà

Nel caso del delitto di Garlasco, l'avvocata di Sempio ha ricevuto minacce di morte da parte di un individuo coinvolto nella difesa di Stasi, in un clima di odio e tensione crescente. Le email inviate, con allegato un'immagine di un fucile a pompa e la frase: "Sai come ti ucciderò", hanno portato alla denuncia da parte del legale. Situazioni come queste evidenziano il clima di paura e solidarietà che si stanno diffondendo intorno a questo caso giudiziario.

Nelle due email "incriminate" vi è in allegato la foto di un fucile a pompa e la scritta: "Sai come ti ucciderò". Il legale ha sporto denuncia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Delitto di Garlasco, l'avvocata di Sempio: "Ho ricevuto minacce di morte" | La difesa di Stasi: "C'è un clima di odio, solidarietà"

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Delitto Garlasco Avvocata Sempio Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Delitto Garlasco, l’avvocata Taccia: “Se l’indagine fosse forte Sempio sarebbe già stato…; Delitto di Garlasco, il video del confronto in tv tra gli avvocati di Andrea Sempio e Alberto Stasi; Delitto Garlasco, impronta di Sempio vicino a corpo di Chiara; Andrea Sempio, l'avvocato: «L'omicidio di Chiara Poggi è legato alla pedofilia. Stasi? Sta coprendo il sicario. 🔗Cosa riportano altre fonti

Delitto di Garlasco, l'avvocatessa di Sempio: "Ho ricevuto minacce di morte" - Angela Taccia, uno dei difensori di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, ha rivelato di essere stata minacciata di morte. L'avvocata, da mesi impegnata nella difesa d ... 🔗Scrive msn.com

Garlasco, "uccido te e Sempio". Minacce di morte all'avvocata Taccia - L’avvocata Angela Taccia ha denunciato ai carabinieri di Abbiategrasso delle minacce di morte molto esplicite ricevute per la sua difesa di ... 🔗Secondo iltempo.it

Delitto Garlasco: ‘ucciderò te e Sempio’, avvocata Taccia minacciata di morte - Milano, 29 mag. (LaPresse) – L’avvocata di Andrea Sempio, Angela Taccia, è stata minacciata di morte con due “mail identiche” di cui cambia solo l’oggetto ricevute sulla casella di posta ufficiale del ... 🔗Scrive msn.com