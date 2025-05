Delitto di Garlasco il legale di Sempio | Stasi non è mai entrato in quella casa

Il caso di Garlasco continua a suscitare attenzione, con il legale di Sempio che smentisce il suo coinvolgimento nel delitto, affermando che "Stasi non è mai entrato in quella casa". Secondo l’avvocato Massimo Lovati, Stasi sarebbe solo una pedina di un'organizzazione criminale, costretto con la minaccia a sostenere false dichiarazioni.

"Stasi è una pedina di un'organizzazione criminale, costretto con la minaccia a sostenere queste cose" è la ricostruzione del legale Massimo Lovati a "Diario del Giorno". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Delitto di Garlasco, il legale di Sempio: "Stasi non è mai entrato in quella casa"

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Sempio, dei genitori e di due amici: si cerca l'arma del delitto. Il legale: «Andrea è sereno» - Nella mattinata di mercoledì 14 maggio, i carabinieri di Milano hanno eseguito un blitz a Garlasco, perquisendo l’abitazione di Andrea Sempio e di due amici. 🔗continua a leggere

