Delitto di Garlasco Garofano difesa Sempio | Sull’impronta 33 non c’è sangue certezza scientifica

L'impronta 33, trovata sul muro delle scale vicino al corpo di Chiara Poggi a Garlasco, rappresenta un elemento chiave nel caso giudiziario, ma la sua interpretazione rimane controversa. Secondo la difesa di Andrea Sempio e l’esperto Luciano Garofano, non c’è sangue rilevabile in quell’impronta, e questa assenza di tracce ematiche costituisce una “certezza scientifica”. La questione delle prove balistica e scientifiche continua a dividere giudici e indagini.

Nell’ impronta 33, quella sul muro delle scale vicino al corpo di Chiara Poggi e attribuita da una consulenza dei pm di Pavia ad Andrea Sempio, “non c’è sangue”, è “una certezza scientifica” relativa agli accertamenti che vennero fatti. Sono considerazioni dell’ex comandante del Ris Luciano Garofano, consulente della difesa del 37enne, che ha avuto un colloquio coi legali Massimo Lovati e Angela Taccia in vista di una consulenza difensiva. L’intonaco grattato dalla traccia, che i pm stanno cercando per analisi biologiche, sempre secondo Garofano non ci sarebbe più, perché “ è stato consumato ” nell’accertamento irripetibile dell’epoca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Delitto di Garlasco, Garofano (difesa Sempio): “Sull’impronta 33 non c’è sangue, certezza scientifica”

