Delitto di Garlasco dall’impronta ai bigliettini | tutte le accuse contro Andrea Sempio

Scopri le ultime novità sul caso di Garlasco e le accuse rivolte ad Andrea Sempio, coinvolto nel delitto di Chiara Poggi avvenuto nel 2007. Dalle impronte ai bigliettini, analizziamo tutti gli elementi a suo carico e le accuse contro di lui, incluso il collegamento con Alberto Stasi. Continua a leggere per approfondire i dettagli di questa intricata vicenda giudiziaria.

Da qualche mese Andrea Sempio è di nuovo indagato per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco del 13 agosto 2007. L’ipotesi di reato è omicidio in concorso con ignoti oppure con Alberto Stasi, già condannato in via definitiva. Ripercorriamo in ordine tutte le accuse nei confronti dell'amico di Marco Poggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Delitto di Garlasco, dall’impronta ai bigliettini: tutte le accuse contro Andrea Sempio

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici. 🔗continua a leggere

