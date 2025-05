Delitto di Bologna la disperazione della moglie in carcere Il legale | Sconvolta e angosciata per i figli

Nel contesto del delitto di Bologna, la disperazione di Lorenza Scarpante, ora in carcere, evidenzia il dolore di una madre e moglie sconvolta per la perdita e preoccupata per i figli. La sua avvocata, Chiara Rizzo, ribadisce l'innocenza della cliente, sottolineando l’angoscia che la consuma e il suo stato di shock per le sorti della famiglia.

Bologna, 29 maggio 2025 – “La mia assistita è innocente, su questo non ho dubbi. E' sconvolta, dice che non può vivere senza suo marito ed è in pensiero per i loro due figli ". Parla così Chiara Rizzo, avvocato difensore di Lorenza Scarpante, la donna di 57 anni fermata dai carabinieri con l’accusa di omicidio aggravato nei confronti del marito, Giuseppe Marra (59). L’uomo è stato ritrovato l’altro giorno morto dentro casa, riverso a terra in una pozza di sangue, con profonde ferite alla testa. Delitto di via Zanolini, il legale della donna fermata: “Innocente e sconvolta”. "Lei era andata a dormire ed è estranea a quanto è successo – prosegue l’avvocato Rizzo –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Delitto di Bologna, la disperazione della moglie in carcere. Il legale: “Sconvolta e angosciata per i figli”

