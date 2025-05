Del Toro | Aspettiamo domani e dopodomani Dovrò essere intelligente e pronto

Scopri gli aspetti più emozionanti della diciottesima tappa del Giro d’Italia 2025, dove il coraggio degli attaccanti ha fatto da protagonista. Con un finale appassionante a Cesano Maderno, il tedesco Nico Denz conquista la vittoria, dimostrando notevole intelligenza e prontezza nel momento decisivo. Segui gli aggiornamenti per essere sempre pronto a vivere ogni emozione della corsa!

La diciottesima tappa del Giro d’Italia 2025 premia il coraggio degli attaccanti di giornata. Sul traguardo di Cesano Maderno il tedesco Nico Denz della Red Bull – BORA – hansgrohe precede di 1’01’’ Mirco Maestri della Team Polti VisitMalta e il belga Edward Planckaert della Alpecin – Deceuninck. Il gruppo degli uomini di classifica lascia andare i fuggitivi, arriva al traguardo con quasi quattordici minuti di ritardo e si prende una giornata di riposo. Isaac Del Toro ne approfitta per recuperare preziose in vista delle due tappe di montagna di domani e sabato. Il messicano conserva la maglia rosa con un vantaggio di 41’’ sull’ecuadoriano Richard Carapaz della EF Education – EasyPost e 51’’ sul britannico Simon Yates della Team Visma Lease a Bike. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Del Toro: “Aspettiamo domani e dopodomani. Dovrò essere intelligente e pronto”

