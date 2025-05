Del Sicurezza maratona alla Camera

Alla Camera prosegue senza sosta l'esame degli emendamenti al decreto sicurezza, con tensioni tra maggioranza e opposizioni. Tra le proteste più singolari, quella del deputato Claudio Mancini, che ha scelto di restare in piedi in silenzio durante il suo intervento, evidenziando le divisioni in aula.

1.13 Alla Camera continua la maratona sull'esame degli emendamenti al decreto sicurezza. Respinti quelli delle opposizioni,che hanno contestato anche la gestione forzata dei tempi da parte della maggioranza. Singolare la protesta del deputato dem Claudio Mancini, rimasto in piedi e in silenzio durante il suo intervento. I lavori proseguiranno tutta la notte e riprenderanno alle 8.. Dalle 17.30 le dichiarazioni di voto in diretta Tv con gli interventi di un esponente per ogni gruppo.Il voto finale intorno alle 19. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Ne parlano su altre fonti

Il decreto Sicurezza corre veloce nel vuoto del parlamento; Decreto Sicurezza, dopo la fiducia incassata il governo apre alla castrazione chimica; Passa la fiducia sul dl sicurezza. Cosa contiene e perché provoca proteste; Il decreto sicurezza approda alla Camera. La polizia carica la manifestazione a Roma «. 🔗Cosa riportano altre fonti

Dl Sicurezza, la Camera approva la questione di fiducia: cosa prevede e quali sono i prossimi passaggi - Approvato alla Camera, tra polemiche e tensioni, il decreto Sicurezza, che introduce nuove fattispecie di reato e pene più severe su protesta, sgomberi ... 🔗Lo riporta fanpage.it

Dl Sicurezza. C’è il sì della Camera - L’aula della Camera ha approvato ieri la questione di fiducia posta dal governo sul decreto sicurezza. I sì sono stati 201, 117 i no, 5 gli astenuti. Il decreto prevede una stretta sulle occupazioni a ... 🔗Da msn.com

Sì della Camera alla fiducia sul decreto Sicurezza. Dalle tutele per gli agenti agli sgomberi, tutte le novità - Le opposizioni giocano la carta ostruzionismo. Il disco verde finale atteso entro giovedì, poi il passaggio al Senato ... 🔗msn.com scrive

Join Avigilon at the Security 5K Run During ISC West 2016