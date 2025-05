Degrado incuria e insetti negli ex locali della Commissione alloggi a Torrione | la denuncia dei salernitani

I residenti di Torrione segnalano lo stato di abbandono dei locali ex Commissione alloggi, tra incuria, verde incolto e infestazioni di insetti. Una vera e propria "giungla" che evidenzia la necessità di interventi urgenti per la riqualificazione della zona.

"E' una giungla, tra insetti e incuria": lo denunciano alcuni salernitani, riferendosi ai locali dell'ex Commissione provinciale per l'assegnazione degli alloggi in via Rebecca Guarna, a Torrione. Verde incolto e cancello danneggiato, infatti, caratterizzano la struttura, spesso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Degrado, incuria e insetti negli ex locali della Commissione alloggi a Torrione: la denuncia dei salernitani

