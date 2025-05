Decreto Sicurezza via libera definitivo della Camera | sgomberi cannabis e tutele agli agenti le novità

La Camera ha approvato definitivamente il DL Sicurezza, introducendo nuove norme su manifestazioni, occupazioni e il divieto di commercio della cannabis-light, con protezioni specifiche per gli agenti. Ora il testo passerà al Senato per la conversione in legge entro il 10 giugno, segnando importanti novità per il settore e la sicurezza pubblica.

La Camera ha dato il via libera definitivo al dl Sicurezza che introduce nuovi reati e aggravanti. Ora il testo passerà al Senato dove dovrà essere convertito in legge entro il 10 giugno. Dalla stretta su manifestazioni, occupazioni e blocchi stradali, al divieto di commercio della cannabis-light (anche gli estratti) fino alle tutele per agenti: tutte le novità.

Decreto Sicurezza, via libera della Camera alla fiducia: i sì sono 201 - La Camera dei Deputati ha approvato il decreto sicurezza con 201 voti favorevoli, nonostante le critiche delle opposizioni sul ricorso al voto di fiducia e l’utilizzo della tagliola. 🔗continua a leggere

