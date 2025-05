Decreto sicurezza l’ira di Boldrini | Legalizza il terrorismo di Stato è gravissimo

Laura Boldrini denuncia come il decreto sicurezza, in particolare l'articolo 31, rappresenti una gravissima legittimazione del terrorismo di Stato, mettendo a rischio i diritti umani di tutti. Un commento critico che invita a riflettere sulle conseguenze di questo provvedimento.

“L’articolo 31 del dl sicurezza o, meglio, del dl repressione, è forse il peggiore di tutti. È quello che si occupa dei servizi segreti” ed è, di fatto, la legalizzazione “del terrorismo di Stato “. Lo ha detto Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, intervenendo durante la seduta fiume a Montecitorio durante la quale le opposizioni hanno fatto ostruzionismo fino all’alba. “Consente al personale dei servizi, non più solo la partecipazione ma addirittura, con una firma della presidente del Consiglio, l’organizzazione e la direzione di associazioni con finalità di terrorismo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Decreto sicurezza, l’ira di Boldrini: “Legalizza il terrorismo di Stato, è gravissimo”

"Il governo inventa nuovi reati...". Boldrini all'attacco del decreto Sicurezza - Laura Boldrini critica il decreto sicurezza del governo Meloni, definendolo un "decreto repressione" e denunciando le criticità legate al sovraffollamento carcerario di Grosseto. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Decreto Sicurezza Ira Boldrini Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Decreto Sicurezza, ira della Boldrini; Decreto Sicurezza ira della Boldrini; L’ultima crociata, Boldrini paladina dei detenuti. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Dl Sicurezza, Boldrini (Pd): "Andrebbe chiamato 'decreto Repressione', un provvedimento liberticida" - (Agenzia Vista) "Il decreto Sicurezza, che sarebbe meglio chiamare decreto Repressione, reprime ogni forma di dissenso, reprime la possibilità ... 🔗Riporta stream24.ilsole24ore.com

Decreto sicurezza, il governo ottiene la fiducia. Ira degli opposizioni. Dagli sgomberi lampo alla cannabis: le novità - Il governo ha incassato la fiducia in Aula alla Camera sul decreto sicurezza: i sì sono stati 201, i no 117 e 5 gli astenuti ... 🔗Secondo affaritaliani.it

Il governo pone la fiducia sul decreto sicurezza, l'ira delle opposizioni: «Un insulto al Parlamento e agli italiani». Scontri in piazza - La mossa annunciata in Aula dal ministro Piantedosi. A Roma manifestanti tentano di sfondare il cordone di polizia: respinti Il governo ha posto la fiducia in Aula alla Camera sul decreto sicurezza al ... 🔗informazione.it scrive