Decreto Sicurezza il deputato del Pd resta muto durante il suo intervento | il video della protesta in Aula

Durante l'esame del decreto Sicurezza a Montecitorio, un deputato del PD ha mantenuto il silenzio durante il suo intervento, attirando l'attenzione. La protesta si è manifestata anche attraverso un video condiviso in aula, mentre continuano le ripetute respinte delle opposizioni agli emendamenti.

Prosegue nell’Aula di Montecitorio la maratona dell’esame degli emendamenti al decreto Sicurezza. Tutti respinti quelli presentati dalle opposizioni che in piĂą interventi – oltre ai contenuti e alle finalitĂ del provvedimento – hanno contestato la forzatura dei tempi imposti dalla maggioranza. Particolare la forma di protesta, nel corso del proprio intervento, messa in scena dal deputato dem, Claudio Mancini che ha utilizzato il tempo a sua disposizione restando in piedi e in silenzio. I lavori della Camera sono proseguiti per tutta la notte e, dopo una pausa tecnica. Dalle 17.30 sono previste le dichiarazioni di voto in diretta tv con gli interventi di un esponente per gruppo politico e delle componenti del Misto (in ordine crescente). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Decreto Sicurezza, il deputato del Pd resta muto durante il suo intervento: il video della protesta in Aula

Digiuno contro il Decreto Sicurezza, Coalizione Civica organizza un incontro pubblico - Martedì 13, alle 19, all'Empatia Canapa Bar di via Carlo Mayr 119, Coalizione Civica per Ferrara organizza un incontro pubblico nell'ambito della staffetta nazionale di digiuno contro il Decreto Sicurezza. 🔗continua a leggere

