Decreto sicurezza dalla stretta sulla cannabis light allo scudo ai servizi | cosa c’è nel provvedimento del governo

Il decreto Sicurezza del governo Meloni introduce un pacchetto di misure restrittive e repressive, tra cui la stretta sulla cannabis light e nuove norme contro i servizi segreti. Con 14 nuovi reati e una serie di aggravanti, il provvedimento rafforza il clima securitario, segnando un'importante svolta nelle politiche di sicurezza nazionale.

Quattordici nuovi reati, nove aggravanti e una serie indefinita di norme repressive, oltre a una “ licenza a delinquere ” senza precedenti concessa ai servizi segreti. Ecco in sintesi il contenuto del decreto Sicurezza, il manifesto securitario del governo Meloni che sta per essere convertito in legge in Parlamento. Il decreto legge, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 4 aprile, ha assorbito quasi integralmente i contenuti del “vecchio” ddl Sicurezza voluto dalla Lega, già approvato dalla Camera e rimasto bloccato al Senato per un problema di coperture: nell’ambito di questo blitz, il governo ha apportato alcune piccole modifiche al testo per venire incontro ai rilievi manifestati dal Quirinale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it