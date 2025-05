Decreto Sicurezza al Senato | discussione e emendamenti in programma

Il decreto Sicurezza arriverà al Senato martedì 3 giugno, con la discussione e la presentazione degli emendamenti previste nel pomeriggio. Un importante passaggio che potrebbe determinare modifiche sostanziali alle norme sulla sicurezza e immigrazione in Italia. Restate aggiornati sui dettagli e gli sviluppi di questa fase cruciale in Parlamento.

Martedì 3 giugno arriverà il decreto Sicurezza al Senato. Alle 13.30 si prevede l'avvio della discussione nelle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Palazzo Madama. Alle 15 è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione. Alle 16 dovrebbe prendere il via l'esame degli emendamenti. Alle 17 comincerà in Aula la discussione generale sul provvedimento. E' questo il timing previsto per il testo che adesso è ancora alla Camera e che è stato illustrato nel corso della riunione congiunta delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia del Senato.

Digiuno contro il Decreto Sicurezza, Coalizione Civica organizza un incontro pubblico - Martedì 13, alle 19, all'Empatia Canapa Bar di via Carlo Mayr 119, Coalizione Civica per Ferrara organizza un incontro pubblico nell'ambito della staffetta nazionale di digiuno contro il Decreto Sicurezza. 🔗continua a leggere

