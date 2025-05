Declino cognitivo per i nottambuli soprattutto se istruiti | lo studio olandese

Uno studio olandese rivela che i nottambuli istruiti possono essere più suscettibili a un rapido declino cognitivo rispetto ai mattinieri. Questo fenomeno inquietante, evidenziato dal Journal of Prevention of Alzheimer’s Disease, mette in luce l'importanza di comprendere come i ritmi circadiani influenzino la salute cerebrale.

Un rivoluzionario studio decennale dell'Università di Groningen (Paesi Bassi), pubblicato sul Journal of Prevention of Alzheimer's Disease, ha svelato un fenomeno inquietante: i nottambuli con un elevato livello di istruzione sono soggetti a un declino cognitivo significativamente maggiore rispetto ai mattinieri, mentre chi ha un'istruzione inferiore sembra essere protetto, indipendentemente dalle preferenze di sonno. La ricerca, condotta su quasi 24.000 adulti, getta luce su un "killer silenzioso" della salute cerebrale legato al conflitto tra biologia e società.

