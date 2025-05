Deborra-Lee Furness chiede il divorzio a Hugh Jackman | Il tradimento una ferita profonda

Deborra-Lee Furness ha ufficialmente chiesto il divorzio da Hugh Jackman, a quasi due anni dalla loro separazione, alimentando le polemiche sulla loro vita privata. La conferma arriva dal DailyMail, in un contesto di intense speculazioni su questioni di patrimonio e un presunto tradimento emotivo che ha segnato profondamente la loro relazione.

Deborra-Lee Furness ha ufficialmente depositato le carte per il divorzio da Hugh Jackman, a quasi due anni dall’annuncio della loro separazione. La notizia, confermata dal DailyMail, arriva dopo mesi di speculazioni riguardanti la spartizione di una enorme fortuna (si parla di centinaia di milioni di dollari) e un presunto “tradimento emotivo” che avrebbe ferito profondamente l’attrice. La Furness, in fondo, ci aveva visto lungo. La richiesta di divorzio e l’accordo extragiudiziale. Lo scorso 23 maggio ha presentato i documenti per il divorzio a New York, secondo quanto rivelato in esclusiva dal DailyMail. 🔗 Leggi su Dilei.it