Death Stranding | nuove sorprese in arrivo da Hideo Kojima

Scopri le ultime novità di Death Stranding: il teaser di Hideo Kojima annuncia un nuovo capitolo del videogioco, insieme a sorprendenti adattamenti cinematografici e un entusiasmante progetto anime in fase di sviluppo. L'universo di Death Stranding si prepara a espandersi ulteriormente, offrendo ai fan nuove possibilità di esplorare questo affascinante mondo multiplo.

il ritorno di death stranding: nuovo capitolo, adattamenti e progetti futuri. Il universo di Death Stranding si prepara a espandersi ulteriormente, con un nuovo capitolo videoludico, un adattamento cinematografico e una sorprendente novità: un progetto anime in fase di sviluppo. Questa pluralità di iniziative sottolinea l'importanza e la versatilità del brand creato da Hideo Kojima, che continua ad attrarre un pubblico globale attraverso diverse forme di intrattenimento. il nuovo capitolo di death stranding per playstation 5. Dopo quasi cinque anni dal debutto del primo titolo, il secondo episodio intitolato Death Stranding 2: On the Beach sarà disponibile su PlayStation 5 a partire dal 26 giugno.

