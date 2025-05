Death Stranding diventa anime | Hideo Kojima espande il suo universo visionario

Hideo Kojima espande il suo innovativo universo con l'annuncio di un anime ispirato a Death Stranding, portando la sua visione unica anche nel mondo dell'animazione. Un modo entusiasmante per immergersi ancora di più nella complessa trama e nei personaggi di questo universo già amato dai giocatori. Scopri come questa nuova produzione contribuirà a consolidare l'eredità di Kojima nel panorama della narrazione transmediale.

Hideo Kojima, il celebre sviluppatore di videogiochi dietro la serie Metal Gear Solid, ha confermato un adattamento anime della sua ultima serie di videogiochi indipendenti. Hideo Kojima ha confermato ufficialmente la produzione di un anime tratto dall'universo di Death Stranding, accanto al già annunciato film live-action prodotto da A24. L'autore intende trasformare la sua creazione in un'opera cinematografica capace di distinguersi e di conquistare i grandi festival. L'anime, ancora avvolto nel mistero, è uno dei numerosi progetti in sviluppo legati al franchise. Una nuova frontiera per Death Stranding L'universo post-apocalittico di Death Stranding si prepara a espandersi oltre i confini del videogioco: Hideo Kojima ha rivelato in un'intervista a Vogue Japan che un adattamento anime è attualmente in fase di lavorazione.

