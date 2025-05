De Rossi tra i candidati per la panchina della Fiorentina | Roma diretta interessata

Tra i candidati per la panchina della Fiorentina, Daniele De Rossi si candida come figura interessante, con la Roma che resta in attesa di sviluppi ufficiali. L'ex centrocampista, dopo aver lasciato il ruolo al via della stagione, potrebbe presto tornare in pista nel mondo del calcio, portando nuova energia alla squadra viola.

Il campionato della Roma era iniziata con Daniele De Rossi in panchina, ma il frettoloso esonero dopo sole quattro giornate lo ha costretto a terminare anzitempo la sua stagione. Privato della panchina giallorossa, l'ex centrocampista ha iniziato una nuova avventura come proprietario dell'Ostia Mare, ma la prossima annata potrebbe portarlo nuovamente ad allenare. Stando infatti a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il classe '83 sarebbe sotto la lente d'ingrandimento della Fiorentina. Ieri le dimissioni di Palladino. Se in Serie A sono tante le panchine in bilico – Roma in primis, che sembra però aver scelto Gasperini – nella giornata di ieri si è aggiunta anche quella della Fiorentina.

Pronto Daniele, ti va di prendere un caffè? Offerta la panchina a De Rossi | Atteso domani per la firma - Dopo mesi di riflessione e nuove esperienze, Daniele De Rossi è pronto a tornare in panchina, dove sente di appartenere. 🔗continua a leggere

