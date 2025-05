De Luca | Consorzi di bonifica hanno nuova credibilità e sono al servizio dei territori

Il nuovo riordino dei consorzi di bonifica in Campania rafforza la loro credibilità e il ruolo di tutela e sviluppo dei territori. Questa giornata segna un passo importante per il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno e i consorzi campani, con l’approvazione della legge regionale e l’inaugurazione di nuovi impianti strategici.

"Una giornata importantissima per il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno e per i Consorzi campani in genere. Ieri abbiamo approvato la nuova legge regionale di riordino dei consorzi, che consegna nuove sfide ai Consorzi, e oggi abbiamo inaugurato un impianto di.

