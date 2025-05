De Laurentiis su X | Avanti tutta Più forti di prima La foto con lui e Conte sul bus

Aurelio De Laurentiis su X celebra con entusiasmo la permanenza di Antonio Conte al Napoli, condividendo un prossimo, emozionante messaggio: "Avanti tutta. Più forti di prima!". La foto con Conte sul bus simbolizza la vittoria e la forza della squadra, consolidando il legame tra club e allenatore.

Così Aurelio De Laurentiis celebra la permanenza di Antonio Conte a Napoli. “Avanti tutta. Più forti di prima!” con Conte e De Laurentis sull’autobus scoperto il giorno della festa. AVANTI TUTTA. PIU’ FORTI DI PRIMA! pic.twitter.com6Gj85CzjXW — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) May 29, 2025 «C’era la sostanza, è arrivata anche la forma di De Laurentiis. Questa permanenza se l’è andata a prendere sulla terrazza. Una giornata in cui si sono ribadite le volontà, a un certo punto sembravano fragili, a rischio, non mancavano le lusinghe della Juventus, casa sua, c’era la necessità di trovare una visione comune, convergenza, tutto per il meglio, per la città che ha vissuto questi giorni quasi in apnea che chiedeva della permanenza di Conte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it