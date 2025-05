de laurentiis ha offerto a conte un aumento di stipendio e un mercato ambizioso fabrizio romano

De Laurentiis ha proposto a Conte un aumento di stipendio e un mercato ambizioso, suscitando grande interesse tra i tifosi. Fabrizio Romano conferma l’incontro in corso tra le parti, sottolineando l’importanza di questa trattativa per il futuro della squadra.

De Laurentiis ha offerto a Conte un aumento di stipendio e un ambizioso mercato (Fabrizio Romano) Anche Fabrizio Romano dà notizia dell’incontro in corso da oltre un’ora tra Conte, De Laurentiis, l’amministratore delegato Andrea Chiavelli e il direttore sportivo Giovanni Manna. Scrive l’esperto di mercato Fabrizio Romano su X: Il presidente del Napoli sta incontrando adesso Antonio Conte e il club è sempre più fiducioso di poterlo trattenere. De Laurentiis presenterà ufficialmente la proposta di aumento di stipendio come rivelato oggi; non un nuovo accordo, ma solo un adeguamento dello stipendio attuale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it