de bruyne ha parlato 25 minuti con de laurentiis la trattativa col napoli non è così avanzata the independent

Kevin De Bruyne ha avuto un colloquio di 25 minuti con Aurelio De Laurentiis, ma secondo l'indipendente, la trattativa tra il Napoli e il centrocampista belga non è ancora molto avanzata. In Inghilterra, rimangono scettici sulla possibilità che De Bruyne lasci la Premier League per il club azzurro.

Kevin De Bruyne promesso sposo del Napoli? In Inghilterra non ne sono affatto sicuri. I colleghi di "Indipendent", ad esempio, sono convinti che la trattativa tra il club azzurro e il centrocampista belga non sia così avanzata come in molti sostengono. Lo scrivono chiaramente sul loro sito, parlando di possibile permanenza in Premier League e di ipotesi Chicago Fire ancora in piedi. Indipendent sul futuro di De Bruyne. "Kevin De Bruyne sta ancora decidendo il suo futuro, principalmente tra Napoli e i Chicago Fire, sebbene non abbia ancora escluso un trasferimento in un altro club della Premier League ", esordiscono i colleghi britannici.

Chiesa al Napoli è una trattativa più avanzata di quella per De Bruyne (Gazzetta) - La trattativa per Federico Chiesa al Napoli si fa sempre più concreta, superando quella per De Bruyne, secondo la Gazzetta. 🔗continua a leggere

