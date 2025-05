De Bruyne al Napoli fissata deadline per le visite mediche | le ultime

Kevin De Bruyne è sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli, con la deadline per le visite mediche fissata e le ultime trattative in corso. Dopo lo scudetto conquistato, i partenopei accelerano sul mercato, puntando a rafforzare la rosa con profili di alto livello come quello del centrocampista belga.

Kevin De Bruyne, di fatto, è sempre più vicino a diventare un giocatore del Napoli. Il calciomercato del Napoli è sempre più caldo. Con la fresca vittoria dello scudetto, la squadra azzurra continua a monitorare dei profili interessanti ed adatti alle richieste di Antonio Conte, sperando in una sua riconferma. Procede spedita la trattativa con Kevin De Bruyne: il belga è sempre più convinto di trasferirsi al Napoli e l'accordo sembra essere davvero vicino. In attesa della chiusura definitiva della trattativa, arriva una notizia che fa impazzire di gioia tutti i tifosi azzurri. Il Napoli è già al lavoro per programmare le visite mediche del belga: c'è già una deadline.

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola - Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa. 🔗continua a leggere

