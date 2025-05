Ddl femminicidio Petitti Pd insorge | Le pene esistono già Quello che serve è rieducare e sostenere le vittime

Emma Petitti del PD evidenzia che le pene per femminicidio sono già in vigore, sottolineando invece l'importanza di politiche di prevenzione e sostegno alle vittime. Sollecita un approccio più concreto e mirato, sostenendo le associazioni e le penaliste contrari al ddl femminicidio, come la rete di 77 professioniste.

“Senza politiche a sostegno e per la prevenzione abbiamo solo slogan. La giovane Martina Carbonara aveva solo 14 anni e sembra impossibile parlare di lei al passato. Sostengo la rete di 77 penaliste contrarie al ddl femminicidio”. A parlare è Emma Petitti, consigliera regionale del Partito. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Ddl femminicidio, Petitti (Pd) insorge: “Le pene esistono già. Quello che serve è rieducare e sostenere le vittime”

Durante l'evento di Terre des Hommes "Stand Up for Girls" a Roma, la coreografa Maria Grazia Angeletti ha ricordato le sue ex allieve vittime di femminicidio: "Alessia, Martina, Renée e Desirée erano mie allieve, le ho viste crescere, sognare, danzare. E adesso sono qui a parlare di loro al passato" - Durante l’evento “Stand Up for Girls” a Roma, la coreografa Maria Grazia Angeletti ha ricordato le sue ex allieve vittime di femminicidio, tra cui Alessia, Martina, Renée e Desirée. 🔗continua a leggere

