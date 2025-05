Ddl animali è legge | carcere per chi li maltratta Aumentate le pene Ecco cosa prevedono i 15 articoli

Il disegno di legge "Salva Animali" approvato dal Senato prevede pene più severe e l'introduzione di 15 nuovi articoli per combattere il maltrattamento, lo sfruttamento e l'uccisione dei nostri amici a quattro zampe. Una normativa indispensabile per tutelare gli animali e rafforzare le sanzioni contro chi li maltratta.

Roma, 29 maggio 2025 - "Approvata la legge 'Salva Animali'. Pene e sanzioni più dure per chi sfrutta, maltratta o - maledetti! - uccide i nostri amici a quattro zampe" ha scritto sui social il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, dopo che oggi l'Aula del Senato ha votato per alzata di mano il ddl di 'Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali’. Il provvedimento, già approvato dalla Camera dei Deputati, è accolto in via definitiva. Il testo introduce una revisione della disciplina penale in materia di tutela degli animali prevedendo sia con nuove tutele che con pene più severe per chi li maltratta, sevizia e abbandona. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ddl animali è legge: carcere per chi li maltratta. Aumentate le pene. Ecco cosa prevedono i 15 articoli

Sì del Senato alla pene più severe per chi maltratta gli animali: la riforma è legge - Il Senato ha approvato una nuova legge che inasprisce le pene per chi maltratta gli animali, prevedendo carcere fino a 4 anni e multe fino a 60. 🔗continua a leggere

